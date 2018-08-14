Кремль призвал к здравомыслию при преследовании за посты в соцсетях

Кремль призывает не выходить за грань разумного при уголовном преследовании за публикации в соцсетях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нужно рассматривать каждый случай отдельно.

Кремль рассчитывает на здравый смысл при контроле за информацией в социальных сетях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Газета.ru.

По его словам, каждый случай уникальный, и он либо подпадает под действие законодательства, либо нет.

"Мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного. Вспомним прямую линию последнюю, на которой президент говорил, что все-таки здравый смысл нужно в каждом конкретном деле сохранять", - сказал Песков.

Он заметил, что каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.