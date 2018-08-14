Boeing-747 с отказавшим двигателем экстренно сел во "Внуково"

В московском аэропорту "Внуково" аварийно приземлился Boeing-747, выполняющий рейс Ларнака-Москва. Во время полета у него отказал один из двигателей. На борту находятся порядка 500 пассажиров.

В столичном аэропорту "Внуково" экстренно приземлился пассажирский самолет Boeing-747, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, двухпалубный Boeing-747 выполнял рейс Ларнака (Кипр) – Москва с 500 пассажирами на борту. По данным РБК, самолет принадлежит авиакомпании "Россия". Во время полета произошло нарушение работы одного из четырех двигателей, и экипаж принял решение посадить самолет.

"В связи с возникшей неисправностью во время полета командир экипажа принял решение отключить один из двигателей. При этом экипажу удалось благополучно посадить с одним неработающим двигателем", - сообщил источник.