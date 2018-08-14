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Мосгорсуд не нашел в приговоре Улюкаева нарушений, достаточных для его отмены

13:37
  • вторник
  • 14 августа 2018

Президиум Мосгорсуда не будет пересматривать приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Как сообщили в пресс-службе суда, в приговоре нет нарушений, достаточных для его отмены.

Президиум Мосгорсуда не будет пересматривать приговор осужденному экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает Газета.ru.

Такое решение суд принял после рассмотрения жалобы адвокатов на приговор Замоскворецкого суда Москвы и апелляционное определение судебной коллегии Мосгорсуда по уголовным делам. 

"Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Мосгорсуда. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход дела, и которые в силу ст. 401.15 УПК РФ являлись бы основаниями для отмены либо изменения в кассационном порядке приговора и апелляционного определения, судебными инстанциями не допущено",  - пояснили в пресс-службе. 

Таким образом, в Мосгорсуде не нашли оснований для передачи жалобы для рассмотрения на заседании суда кассационной инстанции. 

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".

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