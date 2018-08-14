В итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился на автостраде в районе города Генуя в Италии. Обломки упали на постройки, которые были расположены под мостом. Причиной обрушения могла стать просадка конструкций.

На севере Италии в районе города Генуя на автостраде обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Rainews24, из-за крушения произошло падение нескольких автомобилей. Под завалами сейчас могут находиться люди. Обломки упали на постройки, которые были расположены под мостом.

Согласно предварительной версии, причиной обрушения стала просадка конструкций. Длина обрушившегося пролета составляет примерно 100 метров.

Итальянские спасатели уже начали поиски людей под обломками, информирует ТАСС.

Ранее в августе стало известно о серии взрывов на окраине другого итальянского города Болоньи. Все началось после столкновения бензовоза с автомобилем. В результате загорелись и взорвались химикаты, которые перевозил грузовик. Это повлекло за собой обрушение части эстакады. Огонь перекинулся на автосалон, который был расположен рядом с местом инцидента. Загорелись автомобили на стоянке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках. По данным местной полиции, пострадали около 145 человек. Один погиб.