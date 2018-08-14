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Собянин открыл новую поликлинику в Щукине

15:02
  • вторник
  • 14 августа 2018

Около 200 тысяч пожилых людей с хроническими заболеваниями находятся под особым контролем врачей поликлиник. Проект реализуется в Москве уже второй год и первые итоги программы подвёл Сергей Собянин. Он принял участие в открытии новой детско-взрослой поликлиники и консультативно-диагностического центра, построенного на территории городской клинической больницы №52.

Для Татьяны Владимировны визит к врачам  уже давно — обязательная процедура. Беспокоят женщину  постоянные головные боли и повышенное давление. Раньше приходилось ездить в поликлинику в другой район, теперь рядом с домом можно посетить всех необходимым специалистам. Новая детско-взрослая поликлиника открылась на территории Городской клинической больницы №52, передает "ТВ Центр". К ней уже прикреплены свыше 41 тысячи человек. Пройти можно все необходимые диагностические исследования.

Все максимально быстро — для каждого пациента индивидуальный подход. Основное внимание  — пожилым пациентам с хроническими заболеваниями, для  них тут открыт специальный кабинет. Улучшение медицинской помощи пожилым пациентам с хроническими заболеваниями - приоритетный проект для правительства Москвы. Раньше некоторые их них были вынуждены проводить в поликлиниках почти все свое свободное время. Сейчас ситуация полностью поменялась.

"Чтобы как-то структурировать эти потоки и сделать помощь более эффективной, создали в каждой поликлинике участки для хронических больных. По сути дела, идет индивидуальная работа врачей с каждым пациентом, намечается индивидуальный график лечения. Врач постоянно находится на телефоне с больным - это, конечно, существенным образом разгрузило обычные участки с одной стороны. С другой, улучшило качество оказания помощи. Очень важно, чтобы пожилые люди чувствовали себя защищенными, чувствовали, что к ним особое внимание врачей - это тоже немаловажно", - заявил Сергей Собянин.

Благодаря этому проекту сократились вызовы экстренной помощи. Улучшились и показатели у пациентов, прикрепленных к одному конкретному врачу. Кстати, позвонить доктору и проконсультироваться можно в любое время.

В новом корпусе разместился и консультативно-диагностический центр. Здесь расположилось нефрологическое отделение, в котором наблюдаются свыше двух с половиной тысяч пациентов с трансплантированной почкой. Сергею Собянину показали аппарат, который может поддерживать пациентов на диализе в домашних условиях.

Работает в новом корпусе и детская поликлиника. Условия созданы максимально комфортные и для детей и для их родителей. Маленькие пациенты тоже смогут пройти всю диагностику. И не нужно никуда переезжать - все в одном корпусе и под одной крышей.

Александра Сергомасова, Владимир Черных, Александр Ивановский, Евгений Рыбин, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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