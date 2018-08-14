"Мой район": как изменится территория Марьина

В столице продолжается подготовка к реализации большой программы "Мой район", цель которой создать равные условия жизни для всех москвичей во всех 146 районах города. Изменения затронут образование, здравоохранение, социальную сферу, благоустройство и не только.

На входе в кинотеатр "Экран" уже не первый год висит табличка "Закрыто на ремонт". Когда-то город передал здание в управление частному инвестору, а тот с обязательствами не справился, сообщает "ТВ Центр". Теперь в Марьине есть и другие кинотеатры. Но ни один из них с "Экраном" не сравнится. Ведь там не только показывали фильмы.

"Кинотеатр был целым культурным центром, где люди отдыхали, развлекались, проходили массовые и досуговые мероприятия", - рассказывает муниципальный депутат района Марьино Артур Мазуев.

Мазуев, как и многие его соседи, мечтают о возрождении этого районного культурного центра. И скоро мечта станет реальностью. В этом жителей Марьина лично заверил мэр столицы. Сергей Собянин в последнее время нередко проводит встречи с москвичами без камер и журналистов. "Экран" снова станет местом притяжения и для взрослых, и для детей, рассказал мэр.

"Есть инвестор, который обязался. Надеемся, что скоро выйдет новый инвестор на реконструкцию. И в течение года-полутора закончит её", - заверил Собянин.

В Марьине в последние годы появились новые магазины и прогулочные зоны. Совсем скоро завершится грандиозная реставрация "Парка 850-летия Москвы". Но осталось и немало нерешённых вопросов. В этом самом, к слову, густонаселённом районе города, например, до сих пор нет центра Госуслуг. На встрече с Сергеем Собяниным жители поделились и этой проблемой.

"Было принято решение, что многофункциональный центр будет располагаться в этом торговом центре. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет реализовано, и мы сможем обращаться рядом с домом по всем своим вопросам", - рассказала жительница района Марьино Анастасия Миренкова.

И, кажется, скоро окончательно решится ещё один наболевший для Марьина вопрос: жители давно выступают за отмену строительства в районе многоуровневого гаража.

Ещё недостроенный гараж местные жители прозвали "Титаником" из-за его размеров. Здание планировали возвести в семь этажей. Оно должно было занимать сквер вдоль улицы Перерва, а это территория площадью почти полтора гектара.

Надежда Карпова преподаёт английский в школе неподалёку. Она уверена: эта территория куда нужнее детям. А парковок в районе и так немало.

"Спасибо мэру, он услышал. Решение отменено. Будет разбит парк, где будут отдыхать пенсионеры, дети заниматься спортом. Наш район будет не хуже, чем центр города", - говорит женщина.

Чтобы все спальные районы столицы ни в чём не уступали по комфорту и красоте центру города, была разработана новая программа "Мой район". В Марьине в рамках проекта благоустроят Дюссельдорфский парк, где так любят гулять жители, и сквер под необычным названием "Аллея молодых семей", а вдоль улицы Братиславская появится пешеходная зона.

К слову, уже известно: восстановят не только кинотеатр "Экран", но и прилегающую территорию. В том числе, в порядок приведут соседние пруды.

Евгения Карих, Арсений Кобяков, Виктор Мальцев, Иван Солимани-Лежнев. "ТВ Центр".