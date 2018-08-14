В Югре кассир банка выдала безработному 400 тысяч вместо 400 рублей

Безработный в ХМАО получил в банке в 1000 раз больше денег из-за ошибки кассира банка – женщина выдала ему вместо 400 рублей 400 тысяч рублей. Из всей суммы мужчина успел потратить лишь 600 рублей на спиртное.

На Урале кассир банка по ошибке выдала безработному мужчине 400 тысяч рублей вместе 400 рублей, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе. 42-летний безработный зашел в банк, чтобы снять 400 рублей с карты. После нескольких неудачных попыток он обратился за помощью в банк к кассиру. Женщина по своей невнимательности выдала мужчине 400 тысяч рублей.

Мужчина забрал деньги и не сообщил об ошибке, понадеявшись, что кассир не заметила ее. Из полученной суммы он потратил только 600 рублей на алкоголь, а остальную часть спрятал в диван.

Подозреваемого задержали на улице. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Ранее он уже был судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции.