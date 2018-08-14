Десятки человек стали жертвами обрушения моста в Италии

Несколько десятков человек стали жертвами обрушения моста в городе Генуя на севере Италии, отметили в службе скорой помощи. Однако министр транспорта страны сообщил только о семи погибших.

Жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии стали несколько десятков человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отметил глава службы скорой помощи города Франческо Бермано, масштабы произошедшего эпохальны, передает РИА Новости.

А министр транспорта Италии заявил, что произошла "огромная трагедия". При этом, он сообщил, что ему известно только о семи погибших.

По предварительным данным Генконсультва России, жертвами обрушения стали по меньшей мере пять человек.

Между тем, первых пострадавших уже извлекли из-под обломков автомобильного моста. Как отметила представитель пожарной службы города Амалия Тедески, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств". Всего разбор завалов ведут 40 человек.

Ранее стало известно, что автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился на автостраде в районе города Генуя в Италии. Обломки упали на постройки, которые были расположены под мостом. Причиной обрушения могла стать просадка конструкций. При этом, во время обрушения в городе бушевал ураган.