На Голанских высотах вдоль демилитаризованной зоны выставили российские посты

Вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах перед линией "Браво" выставили четыре поста российской военной полиции. В ближайшее время там появятся еще два поста. Российские военные содействуют работе миссии ООН, которая намерена полностью восстановить патрулирование в южной и центральной частях.

Заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что перед линией "Браво" вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах выставили четыре поста российской военной полиции. Его слова приводит "Интерфакс".

"Подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет. Мы ставим посты вдоль линии "Браво", - отметил Кураленко.

В ближайшее время в указанном месте появятся еще два поста. По словам Кураленко, российские военные содействуют работе миссии ООН, которая намерена полностью восстановить патрулирование в южной и центральной частях зоны. Предполагается, что впоследствии посты передадут сирийским военным.

10 августа сообщалось, что миссия ООН провела первое патрулирование демилитаризованной зоны у Голанских высот в Сирии без сопровождения российской военной полиции. Это стало возможным благодаря совместным действиям наших офицеров и сил международной организации.

В 2012 году работа международных наблюдателей на границе Сирии и Израиля была приостановлена по соображениям безопасности.