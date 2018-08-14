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На сайте Конгресса опубликовали законопроект об ужесточении антироссийских санкций

14:47
  • вторник
  • 14 августа 2018

На сайте Конгресса США появился полный текст законопроекта об усилении санкций в отношении России. Там предлагаются новые ограничительные меры против государственных банков России и новых выпусков госдолга страны.

На сайте Конгресса Соединенных Штатах опубликовали текст ранее внесенного сенаторами законопроекта об усилении санкций в отношении России. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

В документе предлагается ввести санкции против государственных банков России и новых выпусков госдолга страны. Так, американским резидентам будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом России, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет планируется распространить на все государственные облигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней.

Также приводится список институтов, собственность которых в США может быть заморожена. Туда попали, в частности, Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Им запретят проводить операции на территории Штатов - фактически, для этих организаций станет недоступен расчет через корсчета в американских банках.

Кроме того, есть и пункт, касающийся недвижимости, - занимающиеся титульным страхованием лица будут обязаны передавать информацию о приобретающих дорогостоящую жилую недвижимость в стране бенефициарах компаний. 

Авторами проекта являются сенаторы Кори Гарднер, Джин Шахин, Боб Менендес , Линдси Грэм, Бен Кардин и Джон Маккейн.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение США санкций против российских госбанков неприятно, но не смертельно. По его словам, не пострадают и счета россиян, поскольку Центробанк поддержит кредитную организацию, которая может попасть под санкции.

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