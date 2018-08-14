Путин потребовал увеличить доходы жителей Псковской области

Владимир Путин потребовал обратить внимание на необходимость увеличения доходов жителей Псковской области. Об этом президент заявил на встрече с врио главы региона Михаилом Ведерниковым.

Социально-экономическое развитие Псковской области обсуждали в Ново-Огарёве. Владимир Путин провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Михаилом Ведерниковым, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин: "Проблем много у вас, и они достаточно остро стоят перед областью. Поэтому нужно на них сосредоточить своё внимание. И самое главное – это, конечно, необходимость увеличения доходов граждан. Это совершенно очевидная вещь. Демографические проблемы у вас достаточно острые. Надо посмотреть, что с медициной происходит, проанализировать, и нужно сделать предложения".

Михаил Ведерников: "Несмотря на сложность исполнения регионального бюджета, регион выполняет все взятые на себя социальные обязательства. С января 2018 года мы выполняем все параметры майских указов президента 2012 года, активно включились в подготовку и реализацию задач по 204-му указу. Создали региональный стратегический совет и уже направили по всем 12 направлениям работы в федеральные министерства и ведомства свои предложения от региона".

По словам Ведерникова, в Псковской области необходимо развивать транспортную доступность региона. Это одно из приоритетных направлений. С октября возобновляются авиаперевозки по маршруту Псков - Москва. Это важно для развития туристической сферы и промышленного потенциала. Поддержку оказывает Минтранс. Также власти намерены запустить скоростной поезд "Ласточка" по маршруту Псков - Санкт-Петербург. Инициативу согласовали с РЖД.