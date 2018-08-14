Не менее 11 человек погибли при обрушении моста в Генуе

По меньшей мере 11 человек погибли в результате обрушения моста в Генуе, сообщили в МВД Италии. Ранее СМИ сообщали, что счет жертвам может идти на десятки. Российское Генконсульство сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Десятки человек стали жертвами обрушения моста недалеко от итальянской Генуи. На данный момент обнаружено 11 погибших. Как сообщили в Генконсульстве России в итальянском городе, информации о пострадавших россиянах не поступало, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в час дня про московскому времени. Длинный пролёт обрушился с высоты в сто метров. Под ним находились торговый центр, несколько жилых домов, промышленные склады и железнодорожное полотно.

Развёрнута масштабная спасательная операция. Кинологи осматривают место происшествия. Рядом находятся десятки машин скорой помощи. По предварительной версии, причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.