ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Преподаватель нижегородского вуза получила 9 лет колонии за взятки от заочников

14:59
  • вторник
  • 14 августа 2018

Заведующую кафедры университета в Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии общего режима. Также ей вынесен штраф в 1,5 миллиона рублей. Женщину признали виновной в получении взяток от студентов-заочников за допуск к защите дипломов.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что заведующая кафедры университета в Нижегородской области приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в полтора миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

Женщину признали виновной в получении взяток. Как установило следствие, она получила деньги от четырех студентов заочной формы обучения - по 100 тысяч рублей от каждого. За это заведующая кафедры допускала студентов к защите диплома, а также выдавала по этим защитам свою положительную оценку. 

По делу также проходила родственница преподавателя. Ее в итоге приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Судейский молоток
Судейский молоток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100