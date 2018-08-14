Преподаватель нижегородского вуза получила 9 лет колонии за взятки от заочников

Заведующую кафедры университета в Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии общего режима. Также ей вынесен штраф в 1,5 миллиона рублей. Женщину признали виновной в получении взяток от студентов-заочников за допуск к защите дипломов.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что заведующая кафедры университета в Нижегородской области приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в полтора миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

Женщину признали виновной в получении взяток. Как установило следствие, она получила деньги от четырех студентов заочной формы обучения - по 100 тысяч рублей от каждого. За это заведующая кафедры допускала студентов к защите диплома, а также выдавала по этим защитам свою положительную оценку.

По делу также проходила родственница преподавателя. Ее в итоге приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.