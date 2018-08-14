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Трамп назвал исполнителя теракта в Британии "сумасшедшим животным"

15:10
  • вторник
  • 14 августа 2018

Дональд Трамп прокомментировал наезд автомобиля на заграждение у здания парламента Великобритании, который местные правоохранительные органы считают терактом. "Эти животные сумасшедшие, и с ними нужно обращаться со строгостью и силой", - написал американский лидер.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп у себя в Twitter прокомментировал ситуацию в Великобритании, где неизвестный мужчина на автомобиле врезался в заграждение у здания парламента страны. Слова американского лидера приводит ТАСС.

"Еще одна террористическая атака в Лондоне... Эти животные сумасшедшие, и с ними нужно обращаться со строгостью и силой", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что британская полиция рассматривает инцидент как теракт. Расследованием занимается антитеррористическое подразделение правоохранительных органов.

Утром 14 августа автомобиль врезался в заграждение у британского парламента. После этого полицейские окружили машину и задержали водителя. Ему около 30 лет, оружия в машине не было. В результате происшествия пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает.

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