Трамп назвал исполнителя теракта в Британии "сумасшедшим животным"

Дональд Трамп прокомментировал наезд автомобиля на заграждение у здания парламента Великобритании, который местные правоохранительные органы считают терактом. "Эти животные сумасшедшие, и с ними нужно обращаться со строгостью и силой", - написал американский лидер.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп у себя в Twitter прокомментировал ситуацию в Великобритании, где неизвестный мужчина на автомобиле врезался в заграждение у здания парламента страны. Слова американского лидера приводит ТАСС.
"Еще одна террористическая атака в Лондоне... Эти животные сумасшедшие, и с ними нужно обращаться со строгостью и силой", - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что британская полиция рассматривает инцидент как теракт. Расследованием занимается антитеррористическое подразделение правоохранительных органов.
Утром 14 августа автомобиль врезался в заграждение у британского парламента. После этого полицейские окружили машину и задержали водителя. Ему около 30 лет, оружия в машине не было. В результате происшествия пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает.
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