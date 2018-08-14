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Зрители "ТВ Центра" собрали более 2,5 млн рублей на лечение Давида Иманова

15:15
  • вторник
  • 14 августа 2018

Зрителям "ТВ Центра" удалось собрать более 2,5 миллиона рублей на лечение трехлетнего Давида Иманова. У мальчика первичный иммунодефицит, ему срочно нужна пересадка костного мозга.

Почти два с половиной миллиона рублей удалось собрать благодаря зрителям нашего телеканала на лечение трёхлетнего Давида Иманова. Накануне "ТВ Центр" рассказывал о том, что ему срочно требуется помощь.

У мальчика первичный иммунодефицит. Единственный способ победить болезнь – пересадка костного мозга. Нашли донора, операция на этой неделе, но чтобы к ней подготовиться, нужны особые медикаменты, стоят которые более 700 тысяч рублей. Поскольку удалось собрать гораздо больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
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