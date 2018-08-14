На Алтае спасли четырех заблокированных в горах туристов

Четверо туристов из Кемерова, которые были заблокированы из-за непогоды в горах Алтая на высоте в четыре тысячи метров, спасены - их спустили на стоянку у подножия. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

В Сибирском региональном центре Министерства чрезвычайных ситуаций России сообщили о спасении четырех туристов, которые были заблокированы в горах Алтая. Об этом пишет ТАСС.

"Четверых туристов спустили на стоянку у подножия горы. Вертолетом их доставят в Горно-Алтайск. Все они чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четверо альпинистов из Кемерова из-за непогоды оказались заблокированы на высоте в четыре тысячи метров в горах на Алтае. Их эвакуацию осложнял сильный туман. По телефону люди рассказали, что на месте их стоянки поднялся сильный ветер и унес палатку со снаряжением. Им удалось соорудить небольшое укрытие в снегу и дождаться спасателей.