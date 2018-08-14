Собянин: первые электробусы выйдут на линии 3 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые электробусы выйдут на маршруты в столице 3 сентября. Он отметил также, что первый месяц проезд в них будет бесплатным.

К 2021 году столица прекратит закупать дизельные автобусы. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, первые электробусы выйдут на маршруты Москвы 3 сентября. К 2020 году город закупит 900 электробусов.

"Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным. До 2020 года Москва закупит 900 электробусов, а еще через год вообще перестанет брать дизельные автобусы", - написал Собянин.