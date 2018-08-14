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Россия дала все разрешения для строительства "Северного потока-2"

15:36
  • вторник
  • 14 августа 2018

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на укладку подводного участка газопровода "Северный поток-2" в территориальном море России. Строительство газопровода идет по графику.

Росприроднадзор выдал компании Nord Stream 2 AG, оператору проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России, передает ТАСС.

"Мы рады сообщить, что получили все необходимые разрешения для строительства в России. Это означает, что реализация проекта "Северный поток ‑ 2" идет по графику", - сообщили в проектной компании.

Ранее разрешение на строительство выдали Германия, Финляндия, Швеция. Идет процесс получения разрешения в Дании.

"Северный поток - 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.

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