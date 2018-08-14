ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полковник Захарченко отказался признать вину в коррупции

15:41
  • вторник
  • 14 августа 2018

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко отказался признать вину в коррупции. Он, в частности, заявил, что "обвинение абстрактное", а полностью его позиция будет подготовлена защитой к следующему заседанию.

В Пресненском суде Москвы 14 августа началось рассмотрение по существу дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко. Как передает ТАСС, обвиняемый отказался признать вину в коррупции.

"Предъявленное обвинение мне непонятно. Защитники подготовят к следующему заседанию мою позицию. Гособвинитель озвучил лишь версию следствия, данное обвинение абстрактное, я его не признаю", - заявил Захарченко.

Под стражей он находится с 10 сентября 2016 года. Обвинения Захарченко предъявлены по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. 

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий для последующего получения взятки. В итоге предприниматель передал вымогателям 800 тысяч долларов. Вместе с тем в 2015 году Захарченко вместе с соучастником потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. С помощью этой карты Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей при оплате счетов.

Кроме того, в 2016 году Захарченко использовал служебное положение и воспрепятствовал расследованию – он предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу.

В декабре 2017 года имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства.

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100