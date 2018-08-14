Полковник Захарченко отказался признать вину в коррупции

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко отказался признать вину в коррупции. Он, в частности, заявил, что "обвинение абстрактное", а полностью его позиция будет подготовлена защитой к следующему заседанию.

В Пресненском суде Москвы 14 августа началось рассмотрение по существу дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко. Как передает ТАСС, обвиняемый отказался признать вину в коррупции.

"Предъявленное обвинение мне непонятно. Защитники подготовят к следующему заседанию мою позицию. Гособвинитель озвучил лишь версию следствия, данное обвинение абстрактное, я его не признаю", - заявил Захарченко.

Под стражей он находится с 10 сентября 2016 года. Обвинения Захарченко предъявлены по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий для последующего получения взятки. В итоге предприниматель передал вымогателям 800 тысяч долларов. Вместе с тем в 2015 году Захарченко вместе с соучастником потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. С помощью этой карты Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей при оплате счетов.

Кроме того, в 2016 году Захарченко использовал служебное положение и воспрепятствовал расследованию – он предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу.

В декабре 2017 года имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства.