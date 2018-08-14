Правозащитница Зоя Светова посетила Олега Сенцова в колонии

Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов очень сильно похудел, сообщила российская правозащитница Зоя Светова во вторник после поездки в исправительную колонию в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Сам Сенцов, который голодает уже более 90 дней, рассказал Световой, что чувствует себя по-разному, "день на день не приходится".

Российская правозащитница Зоя Светова во вторник посетила осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который находится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сенцова якобы вывезли из колонии, и Светова отправилась навестить заключенного.

"Он очень сильно похудел, это понятно: человек больше 90 дней голодает", - заявила Светова агентству ТАСС после поездки. По словам врача колонии, как рассказала правозащитница, Сенцов похудел на 11 килограмм, при этом сам осужденный говорит, что на 17 килограмм.

"Он говорит о том, что чувствует себя по-разному, день на день не приходится. Сегодня он чувствовал себя неплохо", - рассказала Светова. Голодовку Сенцов "не собирается прекращать", подчеркнула она.

В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по делу о создании террористической группы в Крыму. В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить находящихся в России украинских политзаключенных.

Ранее сестра Сенцова рассказала о том, что состояние режиссера "катастрофически плохое". По ее словам, сам Сенцов полагает, что "конец близок".