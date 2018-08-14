ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правозащитница Зоя Светова посетила Олега Сенцова в колонии

15:48
  • вторник
  • 14 августа 2018

Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов очень сильно похудел, сообщила российская правозащитница Зоя Светова во вторник после поездки в исправительную колонию в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Сам Сенцов, который голодает уже более 90 дней, рассказал Световой, что чувствует себя по-разному, "день на день не приходится".

Российская правозащитница Зоя Светова во вторник посетила осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который находится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сенцова якобы вывезли из колонии, и Светова отправилась навестить заключенного.

"Он очень сильно похудел, это понятно: человек больше 90 дней голодает", - заявила Светова агентству ТАСС после поездки. По словам врача колонии, как рассказала правозащитница, Сенцов похудел на 11 килограмм, при этом сам осужденный говорит, что на 17 килограмм.

"Он говорит о том, что чувствует себя по-разному, день на день не приходится. Сегодня он чувствовал себя неплохо", - рассказала Светова. Голодовку Сенцов "не собирается прекращать", подчеркнула она.

В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по делу о создании террористической группы в Крыму. В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить находящихся в России украинских политзаключенных.

Ранее сестра Сенцова рассказала о том, что состояние режиссера "катастрофически плохое". По ее словам, сам Сенцов полагает, что "конец близок".

Читайте также:
Главное сегодня
Олег Сенцов
Олег Сенцов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100