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В Москве в 2019 году появятся три первые школы-трансформера

15:55
  • вторник
  • 14 августа 2018

В 2019 году в Москве откроют три образовательных учреждения на 300 мест каждое, которые смогут трансформироваться под школу или детский сад в зависимости от потребностей учащихся. Они появятся на улице Адмирала Лазарева (район Южное Бутово), на улице Брусилова (Щербинка, район Южное Бутово) и на улице Воротынская (район Куркино).

В пресс-службе департамента строительства Москвы сообщили, что в 2019 году в столице появятся три образовательных учреждения, которые смогут многократно трансформироваться под школу или детский сад в зависимости от потребностей учащихся. Об этом пишет ТАСС.

"В городе идет строительство не просто стандартных зданий школ, а настоящих учебных трансформеров с возможностью быстрого переоборудования из школы в детсад и наоборот. Сейчас возводятся три таких образовательных объекта", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что такие здания расположат на улице Адмирала Лазарева (район Южное Бутово), на улице Брусилова (Щербинка, район Южное Бутово) и на улице Воротынская (район Куркино). Они будут рассчитаны на 300 мест каждое.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все школы страны должны быть подключены к высокоскоростному интернету, что позволит учащимся получать качественный образовательный продукт и использовать различные возможности в ходе уроков. 

30 июля министр просвещения страны Ольга Васильева сообщила, что дефицит учительских кадров в России не превышает одного процента, что говорит о позитивной динамике. Она добавила, что на педагогические программы поступает все больше молодежи.

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