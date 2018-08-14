Собянин уберет турникеты со всего городского наземного транспорта с 1 сентября

Наземный транспорт Москвы уже с 1 сентября станет бестурникетным. Сейчас власти города закупают новые валидаторы.

С 1 сентября наземный транспорт Москвы станет бестурникетным. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Там рассказали, что в первый день осени турникеты будут убраны со всего городского наземного транспорта.

"Для этого закупаются новые валидаторы, проходит обучение новый персонал контроллеров", - говорится в сообщении.

С начала года турникеты уже убраны на 80 маршрутах автобусов, а в июне 2018 г. - на всех трамвайных маршрутах. Это позволило сократить время посадки пассажиров с пяти минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту сократилось от 5% до 20%.