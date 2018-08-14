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Обвиняемого в хищении 60 млн рублей у новгородских дольщиков поймали в Германии

16:05
  • вторник
  • 14 августа 2018

Обвиняемый в хищении свыше 60 миллионов рублей у новгородских дольщиков глава компании "Экспресс" Валерий Марковкин задержан в Германии. Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции.

В немецком городе Зефтенберг задержан россиянин Валерий Марковкин, гендиректор ООО "Экспресс", обвиняемый в России в мошенничестве со средствами новгородских дольщиков. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"17 июля 2018 года из Интерпола поступила информация о задержании и аресте обвиняемого в городе Зефтенберг Федеративной Республики Германия. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее мужчину заочно арестовали в России, и он был объявлен в международный розыск. Дело против него заведено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, Марковкин несколько лет привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Великом Новгороде (улица Шимская, 43). Получив от дольщиков более 60 миллионов рублей, мужчина похитил деньги и скрылся, так и не закончив строительство объекта.

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