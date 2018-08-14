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В России за полгода количество кибермошенничеств выросло в семь раз

16:12
  • вторник
  • 14 августа 2018

Согласно данным Генпрокуратуры, за первое полугодие 2018-го количество кибермошенничеств в России выросло в семь раз. Больше всего таких преступлений, а именно 66, было совершено в Ставропольском крае. Далее в рейтинге идут Мурманская область (52), Республика Татарстан (37) и Москва (34).

В Генеральной прокуратуре России сообщили о семикратном увеличении в стране количества кибермошенничеств с использованием электронных средств платежа за первые шесть месяцев 2018 года. Информацию приводит "Коммерсант".

"Наибольшее число указанных преступлений совершено в Ставропольском крае (66), Мурманской области (52), Республике Татарстан (37), городе Москве (34), Саратовской области (31)", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что среди самых распространенных правонарушений в данной сфере значатся неправомерный доступ к компьютерной информации и создание (а также использование и распространение) вредоносных компьютерных программ.

В целом же доля подобных преступлений от всех правонарушений в стране равна 4,4 процента.

19 июля Вашингтон принес официальные извинения Москве за срыв консультаций по кибербезопасности. Российско-американская встреча должна была пройти в Женеве в феврале этого года, но американская делегация в последний момент отказалась от нее.

6 июля Владимир Путин заявил, что борьба с кибератаками является задачей государственного масштаба. Президент также отметил, что нейтрализация киберугроз должна стать целью всего международного сообщества.

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