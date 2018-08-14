Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 22

Число жертв обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе увеличилось до 22 человек, сообщили в Министерстве транспорта страны. Ранее сообщалось о 11 погибших. Мост в Генуе обрушился во вторник днем. В момент трагедии на нем находились около 20 машин.

В результате обрушения моста в Генуе погибли не менее 22 человек. Об этом сообщил замминистра транспорта Италии Эдоардо Рикси, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 11 погибших. При этом СМИ писали, что счет жертв трагедии идет на десятки.

Автомобильный мост в Генуе обрушился во вторник днем. В момент трагедии на нем находились около 20 машин. Очевидцы рассказывают, что перед обрушением в мост попала молния. Во вторник в Генуе шел сильный ливень. По предварительным данным, причиной разрушения конструкции могло стать смещение почвы из-за размыва.

В пожарной службе Италии сообщили, что работы по разбору завалов ведутся по сценарию ликвидации последствий землетрясения. На месте работают 200 спасателей и кинологи.