ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Въехавшему в московских пешеходов таксисту продлили арест

16:25
  • вторник
  • 14 августа 2018

Таксисту из Киргизии Чынгызу Анарбеку, который 16 июня въехал в пешеходов в центре Москвы, продлили арест до 16 октября. Уголовное дело заведено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ДТП пострадали восемь человек. Свою вину таксист полностью признал и раскаялся.

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила о продлении ареста таксисту из Киргизии Чынгызу Анарбеку, который в июне въехал в пешеходов в центре столицы. Ее слова приводит ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому Анарбеку на 2 месяца, до 16 октября", - уточнила Дзюрко.

Инцидент произошел 16 июня на Ильинке. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были две гражданки Мексики и гражданка Украины. Свою вину таксист полностью признал и раскаялся. По его словам, перед происшествием он "не спал два дня и перепутал педали газа и тормоза".

Было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Читайте также:
Главное сегодня
Таксист Чынгыз Анарбек
Таксист Чынгыз Анарбек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100