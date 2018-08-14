Въехавшему в московских пешеходов таксисту продлили арест

Таксисту из Киргизии Чынгызу Анарбеку, который 16 июня въехал в пешеходов в центре Москвы, продлили арест до 16 октября. Уголовное дело заведено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ДТП пострадали восемь человек. Свою вину таксист полностью признал и раскаялся.

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила о продлении ареста таксисту из Киргизии Чынгызу Анарбеку, который в июне въехал в пешеходов в центре столицы. Ее слова приводит ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому Анарбеку на 2 месяца, до 16 октября", - уточнила Дзюрко.

Инцидент произошел 16 июня на Ильинке. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были две гражданки Мексики и гражданка Украины. Свою вину таксист полностью признал и раскаялся. По его словам, перед происшествием он "не спал два дня и перепутал педали газа и тормоза".

Было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.