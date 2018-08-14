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Сеул отметил роль России в решении проблем Корейского полуострова

16:48
  • вторник
  • 14 августа 2018

Участие России в решении вопроса вокруг Корейского полуострова очень важно, заявил председатель комитета по международным делам и национальному объединению Национальной Ассамблеи Республики Корея Кан Сок Хо. Он добавил, что также значительную роль играют американо-северокорейские переговоры.

Председатель комитета по международным делам и национальному объединению Национальной Ассамблеи Республики Корея Кан Сок Хо отметил важную роль России в решении имеющихся на Корейском полуострове проблем. Его слова приводит РИА "Новости".

"Очень важны американо-северокорейские переговоры, для нас также важна роль стран-соседей Корейского полуострова, в том числе участие России в решении вопроса вокруг Корейского полуострова", - подчеркнул Кан Сок Хо.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоится в Пхеньяне в сентябре, при этом точная дата пока неизвестна. 

10 августа Россия заблокировала заявку США по расширению санкций в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. В МИД подчеркнули, что американская доказательная база "совершенно неубедительна", а подобные шаги негативно сказываются на процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

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