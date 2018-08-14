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Путин выразил соболезнования Маттарелле в связи с трагедией в Генуе

17:08
  • вторник
  • 14 августа 2018

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с обрушением моста в Генуе. По последним данным, жертвами трагедии стали 22 человека.

Президент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи.

"Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сообщила пресс-служба Кремля.

Во вторник в Генуе обрушился автомобильный мост. В момент трагедии на нем находились около 20 машин. Со слов очевидцев, в городе шел сильный ливень, а перед обрушением в мост попала молния.

По последним данным, жертвами ЧП стали 22 человека. В настоящий момент спасатели извлекают из-под завалов пострадавших. Предварительно, причиной разрушения конструкции могло стать смещение почвы из-за размыва.

Полиция Италии опубликовала в Twitter видео момента обрушения моста:

Как сообщили агентству РИА Новости в генконсульстве России в Генуе, информация о пострадавших в результате обрушения моста россиянах не поступала.

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