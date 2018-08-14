Нидерланды выдали России обвиняемого в мошенничестве на 23 млн рублей

Из Нидерландов экстрадирован обвиняемый в мошенничестве на 23 миллиона рублей гражданин России Данил Поляков. Он под надуманными предлогами брал у знакомых в долг деньги в Барнауле и не возвращал. На территории Нидерландов Полякова задержали в мае 2016 года.
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что из Нидерландов экстрадирован обвиняемый в мошенничестве на 23 миллиона рублей гражданин России. Заявление ведомства цитирует ТАСС.
"Сегодня, 14 августа, по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Королевства Нидерланды экстрадировали в Россию гражданина России Данила Полякова", - говорится в сообщении.
Полякова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, он под надуманными предлогами брал у знакомых в долг деньги в Барнауле и не возвращал, завладев в итоге суммой, превышающей 23 миллиона рублей. Позднее обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. На территории Нидерландов его задержали в мае 2016 года.
Ранее стало известно, что обвиняемый в хищении свыше 60 миллионов рублей у новгородских дольщиков глава компании "Экспресс" Валерий Марковкин задержан в Германии. Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции.
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