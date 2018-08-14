В Минтруде назвали число безработных россиян

Согласно данным Минтруда, численность безработных граждан России с 1 по 8 августа 2018 года снизилась на 5220 человек и составила 687180 человек. Эта тенденция наиболее выражено наблюдалась, в частности, в Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе и Астраханской области.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России поделились данными об официально зарегистрированных на территории страны безработных. Об этом пишет РИА "Новости".

"1 по 8 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 5 220 человек и составила 687 180 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что наиболее выраженное снижение численности безработных наблюдалось в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Астраханской, Псковской, Смоленской, Кировской и Новгородской областях, а также в Севастополе и республиках Марий Эл и Тыва.

Таким образом, на 8 августа уровень регистрируемой безработицы составил менее одного процента (а именно 0,90%) от общей численности экономически активного населения.

Ранее Минтруд назвал регионы с самой высокой ожидаемой рождаемостью к 2020 году. Лучший показатель должна продемонстрировать Тыва с коэффициентом рождаемости 3,4 (число детей на одну женщину). Далее идут Чечня (2,92), республика Алтай (2,9),Ненецкий автономный округ (2,52) и Бурятия (2,28).

19 июля стало известно, что Минтруд планирует включить в Трудовой кодекс норму, согласно которой работодатели получат право увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. По мнению представителей ведомства, это поможет улучшить дисциплину, при этом процедура должна быть четка прописана и основана на результатах соответствующей проверки.