В Тамбове на ТЭЦ произошел пожар

В Тамбове произошел пожар на башенной градирне ТЭЦ. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадавших нет. Предварительно, причиной стало возгорание пластикового оросителя, сообщили в тамбовском филиале ПАО "Квадра".

В Тамбове произошло крупное возгорание на ремонтируемой башне ТЭЦ. Площадь пожара, который к настоящему времени удалось потушить, составила 150 квадратных метров, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Горела башня на градирне ТЭЦ, она недействующая, потому что находилась на ремонте. Горел в ней пластиковый ороситель", - рассказала собеседница агентства. Градирни на ТЭЦ служат для охлаждения конденсаторов, их называют также охладительными башнями.

Очевидцы ранее опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, как из башни валит столб черного дыма. "Это пластик, поэтому черный дым", - пояснила представитель регионального управления МЧС.

Как говорится в сообщении на сайте МЧС по Тамбовской области, в результате пожара утеплитель градирни выгорел полностью. Пострадавших нет.

Инцидент также прокомментировали в пресс-службе тамбовского филиала ПАО "Квадра", которому принадлежит ТЭЦ. "Причиной стало возгорание остатков еще не демонтированного пластикового оросителя", - цитирует сообщение "Интерфакс".