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Мэра Оренбурга заподозрили в получении взятки

18:06
  • вторник
  • 14 августа 2018

Мэр Оренбурга Евгений Арапов стал фигурантом уголовного дела. Чиновника подозревают в получении взятки. На прошлой неделе при получении взятки в размере 2 миллионов рублей был задержан заместитель Арапова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Оренбурга Евгения Арапова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, чиновника подозревают в получении взятки. На прошлой неделе в его рабочем кабинете были проведены обыски. Официального подтверждения информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Накануне сам Арапов подтвердил, что следователи провели в его кабинете обыск. По его словам, он готов сотрудничать со следствием.

"По поводу обысков у меня - да, они были, мне скрывать нечего. Происхождение средств, которые были у меня, я подтвердил декларациями и прочими документами, это средства моей семьи", - сказал Арапов.

На прошлой неделе при получении взятки в 2 миллиона рублей был задержан заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. За эти деньги чиновник обещал гендиректору местной компании оказать покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Мэр города Евгений Арапов с прошлой недели находится на больничном.

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