Посольство России: Лондон отказывается обсуждать "дело Скрипалей"

В российском посольстве заявили, что британские власти наотрез отказываются обсуждать любые вопросы по "делу Скрипалей", тем самым нарушая свои международные обязательства. Ранее США объявили о введении санкций против России из-за якобы имевшего места использования химоружия в Солсбери.

В российском посольстве в Великобритании заявили, что власти этой страны отказываются обсуждать любые вопросы по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление диппредставительства цитирует ТАСС.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что британские власти в нарушение своих международных обязательств продолжают вести себя крайне неконструктивно, наотрез отказываясь обсуждать с нами любые вопросы по делу Скрипалей", - говорится в сообщении.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о введении санкций против России из-за якобы имевшего места использования химического оружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа и будут разбиты на два этапа.

После этого в посольстве России в США заявили, что никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей не было представлено, и предложили американской стороне предать гласности переписку по делу.

4 марта Сергей и Юлия Скрипали подверглись нападению в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок", которое якобы было произведено на территории России. Москва эти обвинения категорически отвергает, напоминая, что все свои запасы химического оружия России уничтожила под контролем ОЗХО.

10 августа стало известно, что британская полиция потратила на расследование "дела Скрипалей" почти 13 миллионов долларов.