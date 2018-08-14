Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 35 человек

Во вторник днем в Генуе обрушился мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. Обвалилась часть виадука длиной около 200 метров вместе с десятками автомобилей. Поисковая операция продолжается до сих пор. Под руинами многотонной конструкции спасателям удалось найти выживших. Но большинство людей, которые оказались на мосту в момент обрушения, погибли. На данный момент сообщается о 35 жертвах. Телеграмму с соболезнованиями президенту Италии направил Владимир Путин.

Человек, снявший эти кадры (см. видео), в момент трагедии находился в доме напротив моста Понте Моранди. Многотонная конструкция в одно мгновенье рухнула на землю. А вместе с ней - десятки автомобилей.

Всё случилось около 12 часов дня в западной части Генуи. Когда журналисты прибыли на место и попытались узнать у одного из спасателей, что сейчас происходит, он ответил коротко: "Тут просто ад". Чтобы установить точное число жертв, понадобится не один час, и, возможно, не один день. Машины, в которых уже обнаружили погибших, а также пострадавших, находятся в поле зрения. Но сколько автомобилей оказалось под слоями бетона, металла и асфальта, никто сказать не может, отмечает "ТВ Центр".

"Как только мост рухнул, на место выехали спасатели. В момент обрушения по трассе ехали 30-35 легковых автомобилей и три грузовика. Спустя короткое время мы обнаружили 20 погибших и 13 пострадавших. Но это число будет расти, так как спасатели ещё не поднимали обломки", - заявил глава департамента гражданской защиты Генуи Анджелло Борелли.

Рухнувший мост чаще называют Польчевера-виадук - он перекинут через реку с таким названием. И хотя в этом месте она сильно обмелела, несколько автомобилей упали в воду. Мост проходит над главным индустриальным районом Генуи. Внизу - вдоль берегов реки - тянутся производственные и сортировочные цеха, автодорога, железнодорожные пути, стоянки, офисы и жилые дома. Не исключено, что погибших найдут и там.

Понте Моранди был построен в 60-х годах прошлого века. Его протяжённость - чуть больше километра, высота - 45 метров. Длина рухнувшего пролёта - около 200 метров. По этому мосту проходила трасса А10, где всегда оживлённое движение: автобан связывает итальянскую Лигурию и французскую Ривьеру. Многие путешествуют по трассе семьями. А значит, под завалами могут быть дети. Дорогой пользуются не только владельцы легковых автомобилей, там всегда очень много большегрузов. Свидетелями трагедии стали водители фур, которые отдыхали на соседней стоянке.

- Удар был очень сильный. Просто ужасный звук, и потом мы увидели уже обрушившийся мост.

- В тот момент я шёл по дороге, как вдруг увидел падающий мост. Это невероятная трагедия, простите, я даже не могу говорить...

Именно сильная загруженность трассы могла стать причиной трагедии. Сейчас в регионе сильные дожди. Потоки воды могли подмыть основание моста. Сразу после его обрушения некоторые очевидцы заявили, что видели, как в Понте-Моранди ударила молния. Но всё случилось, скорее всего, из-за ошибок в проектировании акведука - об этом давно говорили многие архитекторы, а также из-за плохого обслуживания конструкции. В этом сегодня признался министр транспорта Италии.

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом. Подобные трагедии не должны происходить в такой цивилизованной стране, как Италия. Техобслуживание должно быть прежде всего. Тот, кто будет признан ответственным за произошедшее, должен заплатить в полной мере. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно", - сказал министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.

А ведь всего два года назад прошла реконструкция - и основания моста, и его покрытия. Да и сейчас там ведутся ремонтные работы. Впрочем, компанию-подрядчика пока ни в чём не обвиняют. Скорее всего, работы не могли стать причиной трагедии. Соболезнования жителям Италии выразил президент России Владимир Путин и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Свою помощь итальянским властям предложил президент Франции, по территории которой проходит трасса А10.

"Наши мысли сейчас о жертвах, их родных и всём итальянском народе. Франция в этой трагедии готова поддержать Италию и предоставить всю необходимую помощь", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Есть опасность, что мост продолжит рушиться, поэтому из соседних домов эвакуировали жителей. Трагедия сильно и надолго затруднит движение транспорта в регионе. Сейчас автомобильное и железнодорожное сообщение в этом районе Генуи полностью заблокировано.

Евгения Карих, Григорий Могунов, Оксана Фомичёва, "ТВ Центр".