В Челябинске ищут избившего двух пенсионеров мужчину

В Челябинске разыскивают хулигана, который жестоко избил на улице двух пенсионеров. Сильнее всего пострадал 91-летний ветеран Великой Отечественной войны. У второго пожилого мужчины множественные ушибы и ссадины. Дебошир скрылся, но уйти от ответственности у него вряд ли получится. Драку зафиксировала камера наружного наблюдения.

Рашид Валеев и Николай Мельченков демонстрируют последствия недавнего происшествия. У пенсионера сильно разбит глаз, из-за сотрясения несколько дней болит голова. Его соседу досталось еще больше - 91-летнему ветерану пришлось наложить несколько швов.

"Вот так мы сидели с ним. А он вон оттуда шел пьяный. Завернул сюда порезвиться, наверно. Мы ему сказали: проходи, проходи, пьяный, зачем сюда. А он все равно сюда. И сразу на него бросился. Вон видите что", - говорит Мельченков.

Все произошло в воскресенье утром во дворе многоэтажного дома по улице Агалакова, когда пожилые мужчины вышли подышать свежим воздухом. Камера видеонаблюдения запечатлела, как молодой и не очень трезвый человек вступает в перепалку. А вскоре пускает в ход кулаки. Несмотря на возраст, пенсионеры отчаянно пытаются усмирить дебошира, но силы явно не равны. Пострадавший Рашид Валеев уверен, что парень владеет навыками рукопашного боя.

"Видите, глаз - это ясно. И здесь я потом уже сидел и он еще ногами пинал. Вот у меня голова. Видимо, как он пнул в грудь, у меня аж голова об стенку и болит", - говорит Рашид Валеев.

Повалив мужчину на землю, хулиган продолжает добивать пенсионера уже ногами. Наконец, обидчик, который и сам едва держится в вертикальном положении, собирает разбросанные вещи и удаляется. Но спустя несколько минут становится ясно: демонстрация силы еще не закончена. При этом люди спокойно проходят мимо, даже не подумав вызвать полицию. В службу скорой помощи позвонили соседи.

Служил в погранвойсках, работал до 80 лет, теперь вот наводит порядок в собственном доме. Николая Тимофеевича здесь считают главным блюстителем порядка. В свои 91 в любую погоду выходит расчистить снег или подмести двор. По вечерам собирает соседей у подъезда.

Сейчас полиция внимательно изучает записи с камер видеонаблюдения.

"Сотрудниками отдела полиции Ленинский Управления МВД России по городу Челябинску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила врио начальника ОС со СМИ УМВД России по г.Челябинску Любовь Гайнулина.

Личность нападавшего пока не установлена. Из очевидных примет: крупные татуировка на обеих руках. Вот только с сотрудниками полиции мужчина вряд ли будет объясняться так же смело, как с пенсионерами.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".