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Минтранс готовит меры на случай прекращения Украиной ж/д сообщения с Россией

18:48
  • вторник
  • 14 августа 2018

Минтранс рассмотрел возможные ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Он добавил, что Москва будет готова оперативно отреагировать на подобные инициативы.

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих прокомментировал возможное решение Украины прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Его слова приводит ТАСС.

"Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений", - подчеркнул министр, добавив, что Россия будет готова ответить.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его страна может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого о возможности прекратить автобусное сообщение рассказал постпред украинского президента в Крыму Изет Гданов. Среди оснований для подобных инициатив называют безопасность граждан и территории Украины.

В 2015 году между Россией и Украиной было прервано авиасообщение.

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