Прокуратура требует взыскать похищенные в НПО им. Лавочкина деньги с адвоката

Прокуратура Московской области подала иск в суд о взыскании с адвоката 300 миллионов рублей по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина. Как сообщили в ведомстве, деньги были похищены под видом оказания адвокатских услуг.

Прокуратура Московской области в судебном порядке добивается взыскания более 300 миллионов рублей, похищенных в НПО им. Лавочкина под видом оказания адвокатских услуг.

Деньги требуют взыскать с главы московской адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова. В конце июля он был арестован. Следственный комитет считает его участником крупного мошенничества в НПО им. Лавочкина. Ранее по этому делу были отправлены в СИЗО бывший гендиректор НПО Сергей Лемешевский и глава дирекции правового обеспечения объединения Екатерина Аверьянова.

"Было выявлено, что привлеченный адвокат никаких услуг в действительности не оказывал и законных юридических действий по достижению какого-либо правового результата не осуществлял. В связи с этим прокуратурой заявлено требование о взыскании с адвоката неосновательного обогащения в размере более 300 миллионов рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры МО.

Третьякова, Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову обвиняют в хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса. По версии следствия, руководство научно-производственного предприятия заключало фиктивные договоры с конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы НПО проиграли в суде дела по двум искам.

В начала августа совет директоров НПО досрочно отправил Лемешевского в отставку. В тоже время, как сообщил сам Лемешевский в суде, он до сих пор является депутатом законодательного собрания Московской области.