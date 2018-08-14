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В Минобороны отвергли обвинения США в несоблюдении ДРСМД

19:18
  • вторник
  • 14 августа 2018

В Минобороны сообщили, что Россия неукоснительно соблюдает все требования ДРСМД, а заявления США об обратном являются "спланированной кампанией по дезинформации", не подкрепленной фактами. В ведомстве также отметили, что Штаты сами нарушают ДРСМД, размещая в Европе системы МК-41.

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин прокомментировал звучащие из Соединенных Штатов заявления о несоблюдении Москвой договора о ракетах средней и меньшей дальности. Его слова приводит РИА "Новости".

"Минобороны России неукоснительно соблюдает все требования этого документа, заявления о якобы имеющихся нарушениях с нашей стороны не подкреплены никакими фактами", - подчеркнул Фомин, добавив, что обвинения в адрес России являются "спланированной кампанией по дезинформации".

Вместе с тем генерал-полковник отметил, что сами Штаты нарушают ДРСМД, используя ракеты-мишени, которые подлежат сокращению, и размещая в Европе системы МК-41. 

18 июля российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп поддержали сохранение договоров об СНВ и РСМД. Трамп, по словам Антонова, особо подчеркнул, что "необходимо работать вместе". 

Вместе с тем в августе СМИ писали, что в Хельсинки Путин подтвердил обязательства Москвы по договору о ракетах средней и меньшей дальности и обозначил заинтересованность в заключении нового соглашения по космосу.

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

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