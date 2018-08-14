Кандидаты на пост мэра Москвы обсудили развитие транспорта в столице

Кампания по выборам мэра Москвы вышла на столичные улицы. У станций метро и в других людных местах волонтеры приглашают горожан прийти на избирательные участки 9 сентября. Уличные пикеты и поквартирные обходы продлятся до 8 сентября, когда наступит день тишины.

Колл-центр избирательного штаба Сергея Собянина пополнился звездным составом, передает "ТВ Центр".

- Я член избирательного штаба. Меня зовут Николай Николаевич. Здравствуйте.

Этот голос знаком, пожалуй, каждому телезрителю нашей страны. Но сегодня Николай Дроздов как доверенное лицо кандидата Собянина принимает обращения граждан. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко тоже помогает советами тем, кто позвонил в штаб.

- Спасибо вам. Всего доброго. Ждем вас на избирательном участке.

Певец Александр Буйнов после работы в колл-центре пообщался с волонтерами штаба Сергея Собянина. Исполнителя много спрашивали о его работе, о коллегах по творческому цеху. И, разумеется, артист рассказал, почему ему так нравится современная Москва.

"Преображение Москвы состоялось. Исчезла Москва железобетонная, стеклянная. Больше появилось фасадов, отреставрированных зданий. Я как коренной москвич всегда любовался и переживал за старую Москву, которую мы начинали терять. Мы ее почти потеряли. Вот, Собянин ее возродил", - заявил доверенное лицо кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина, певец, композитор Александр Буйнов.

Большая часть волонтеров сейчас занята поквартирным обходом и предвыборной агитацией на улицах. У станций метро и офисов "Мои документы" добровольцы призывают москвичей идти на выборы.

- Приходите, пожалуйста, 9 сентября на выборы. Вот вам открытка.

- Спасибо.

- Можете отправить друзьям или родственникам. Ждем вас.

- Спасибо, до свидания.

Другой кандидат на пост мэра Москвы - Илья Свиридов - посетил дом-музей Ивана Тургенева. К 200-летию со дня рождения писателя здесь начали реконструкцию, во время которой случился пожар. Представитель партии "Справедливая Россия" напомнил об уникальности этого объекта и пообещал взять дальнейшие работы по его восстановлению под личный контроль.

"Шедевр русской литературы, который знаком всем русским людям, и далеко за пределами нашей страны, как "Му-му", был написан именно в этом доме. И, кстати, по легенде Герасим, который жил во флигеле, он жил, как раз во флигеле сохранившемся, который во дворе этой усадьбы стоит", - сказал кандидат на должность мэра Москвы Илья Свиридов.

В штабе кандидата Вадима Кумина подвели итоги первого этапа предвыборной кампании. За два с половиной месяца представитель КПРФ и его доверенные лица провели более сотни встреч с москвичами. Вопросы, которые на них поднимались, легли в основу предвыборной программы кандидата.

"Мы увидели, что москвичи готовы к сотрудничеству с теми, кто реально хочет с ними разговаривать. И мы видим это во всех социальных группах. Мы видим, что объединяются люди в движение "Моссовет", которое будет прообразом на выборах в Московскую городскую думу в следующем году. И мы договорились с активистами, что движение "Моссовет" единым фронтом поддержит меня как кандидата в мэры", - рассказал кандидат на должность мэра Москвы Вадим Кумин.

Во вторник, 14 августа, стартовали дебаты кандидатов на пост мэра. Тема первой дискуссии - транспортное развитие столицы. Михаил Балакин от "Союза горожан" поддерживает нынешнюю политику московских властей.

"Город делает, с моей точки зрения, абсолютно правильно. Я уже сказал, что в части парковок и въезда, вообще, не в центр, а на территорию Москвы, сделал бы бесплатно для москвичей въезд и платный для иногородних. Технически это сделать достаточно несложно", - уверен кандидат на должность мэра Москвы Михаил Балакин.

Михаила Дегтярева оппоненты попросили рассказать об идее кандидата от ЛДПР строить в Москве всепогодные магистральные велодорожки.

"Велоспорт и здоровый образ жизни - это то, что нужно. И нужно это развивать. Но развивать где? В зеленых зонах. То, что декларирует мэрия сегодня - это работает от офиса до ресторана. Я согласен, это удобно. А вот, чтобы доехать из района, где ты живешь на работу - это невозможно. Поэтому будем развивать в зеленых зонах, в парках", - отметил кандидат на должность мэра Москвы Михаил Дегтярев.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Отдать свой голос можно будет не только в столице. Для дачников откроют более 200 участков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Зарегистрироваться можно, посетив офис "Мои документы", или удаленно на сайте "Госуслуги".

Александр Огородников. "ТВ Центр".