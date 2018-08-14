Более 14 млн человек с начала года посмотрели уличные спектакли в Москве

Свыше 14 миллионов человек с начала года посмотрели уличные спектакли в рамках масштабного проекта "Москва - театральная столица". Инициативу деятелей искусства перенести постановки из привычных стен в городские пространства поддержал мэр столицы Сергей Собянин. В площадки для представлений превратились парки, музеи, вокзалы и даже торговые центры. Там выступают коллективы ведущих театров страны, а теперь к ним присоединятся артисты из-за рубежа.

Проекту "Москва - театральная столица" - всего полгода, но он оказался настолько успешным, что сейчас мегаполис без него невозможно представить. Театр везде - на вокзалах, на рынках, в скверах, на бульварах. И подчас сложно понять, где актёры, а где зрители, отмечает "ТВ Центр".

Такого масштаба никто не мог предсказать. Инициаторы проекта - известные деятели культуры - предложили коллегам шагнуть в город. Их поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Результат ошеломительный. На первом же фестивале - "Путешествие в Рождество" - 70 театров и 14 миллионов зрителей. Дальше - больше. К лучшим труппам страны присоединились знаменитые зарубежные коллективы. С удовольствием осваивают любые пространства - от супермаркетов до ВДНХ.

"Это стоит безумных денег, безумных! Но то, что это можно осуществить, и то, что нам идут навстречу, чтобы это осуществить, говорит о том, что есть понимание. Есть и социальные театры, и эксклюзивные проекты, есть большие международные фестивали. И все они в рамках этой программы сотрудничают с городом, с правительством города. И это поддержано мэром", - рассказал худрук театра Наций Евгений Миронов.

Этот проект уже назвали прорывом. Речь не только о возможности бесплатно увидеть нечто незабываемое. Это еще и реальный способ помочь нуждающимся. Только во время фестиваля "Пасхальный дар" удалось собрать на благотворительные цели 24 миллиона рублей.

"Для города это тоже прорыв, это очень важно. Потому что это атмосфера, это облик города. Того, с каким ощущением здесь люди живут. С ощущением добра, того, что люди идут навстречу друг другу", - уверена актриса, учредитель фонда "Артист" Мария Миронова.

"Зритель готов к чему-то новому, еще невиданному, даже радикальному. Зритель оказался гораздо образованнее, чем мы думаем", - заявила худрук фестиваля "Вдохновение" Ингеборга Дапкунайте.

Выяснилось, что делить искусство на элитарное и массовое - уже не стоит. И ограничиваться сотней мест вместо десятков тысяч тоже. Знаменитый чеховский фестиваль готовит ко Дню города великолепную программу. Прославленные коллективы будут выступать на Манежной площади и в "Лужниках". И для них это, оказывается, счастье.

"Лужники" сегодня - это одно из самых почитаемых мест после чемпионата мира по футболу. Потому что "Лужники" у всех ассоциируются с замечательным праздником. "Лужники" - это ответственно. Поэтому и нам нужно хорошо выступать, это традиция", - сообщил гендиректор Международного театрального фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин.

"Поле для деятельности невероятное. Трамваи не охвачены, автобусы, самолеты. Слушайте, да это здорово! В театре есть игра. А когда есть игра, это сразу интересно", - поделился мнением продюсер независимых театральных проектов Фёдор Елютин.

Москва действительно превращается в театральную столицу. Планы - грандиозные. Как на ближайшее время, так и на следующий год. Не зря его объявили Годом Театра.

Ольга Стрельцова, Александр Голубев, "ТВ Центр".