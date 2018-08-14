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Власти Британии пока не признали инцидент возле парламента терактом

20:12
  • вторник
  • 14 августа 2018

Британские власти пока окончательно не признали инцидент возле здания парламента страны терактом. Об этом сообщил замглавы МВД страны Бен Уоллес. Утром 14 августа автомобиль врезался в заграждение у британского парламента. Пострадали два человека, водитель задержан.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес поделился подробностями расследования инцидента возле здания парламента страны, где неизвестный врезался на автомобиле в заграждение. Об этом пишет ТАСС.

"Его только считают террористическим инцидентом на данный момент, и мы пока еще полностью этого не подтвердили", - подчеркнул Уоллес.

Утром 14 августа автомобиль врезался в заграждение у британского парламента. Полицейские окружили машину и задержали водителя. Ему около 30 лет, оружия в машине не обнаружилось. В результате происшествия пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

Позднее стало известно, что расследованием занимается антитеррористическое подразделение правоохранительных органов.

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