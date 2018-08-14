Власти Британии пока не признали инцидент возле парламента терактом

Британские власти пока окончательно не признали инцидент возле здания парламента страны терактом. Об этом сообщил замглавы МВД страны Бен Уоллес. Утром 14 августа автомобиль врезался в заграждение у британского парламента. Пострадали два человека, водитель задержан.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес поделился подробностями расследования инцидента возле здания парламента страны, где неизвестный врезался на автомобиле в заграждение. Об этом пишет ТАСС.

"Его только считают террористическим инцидентом на данный момент, и мы пока еще полностью этого не подтвердили", - подчеркнул Уоллес.

Утром 14 августа автомобиль врезался в заграждение у британского парламента. Полицейские окружили машину и задержали водителя. Ему около 30 лет, оружия в машине не обнаружилось. В результате происшествия пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

Позднее стало известно, что расследованием занимается антитеррористическое подразделение правоохранительных органов.