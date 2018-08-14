Главы МИД Германии и Украины обсудили идею ввода миротворцев в Донбасс

Глава МИД Германии Хайко Маас обсудил во вторник по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ. Разместить на линии соприкосновения в регионе охранную миссию ООН ранее предложил президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас созвонился во вторник со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и обсудил с ним идею отправить миссию ООН в Донбасс для охраны наблюдателей ОБСЕ.

"Германия и впредь будет прилагать усилия для поиска решения конфликта на Украине. Нам необходимо устойчивое перемирие и прогресс в политическом процессе", - говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

Разместить на линии соприкосновения в Донбассе миссию ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ предложил еще в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин. Позже Путин отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ.

В Киеве с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с Россией, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил провозглашенных республик.

Ранее Путин также предложил провести референдум в Донбассе. Эту идею он озвучил на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Украина сочла предложение российского лидера "репетицией по развалу страны".