СМИ сообщили об иске Трампа против бывшей помощницы

В арбитражный суд в Нью-Йорке поступил иск от имени избирательного штаба Дональда Трампа против бывшей помощницы американского президента Омаросы Маниголт-Ньюман. Ее обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который был ей подписан в 2016 году. Тогда она занимала одну из должностей в предвыборной кампании Трампа.

Как сообщил телеканал ABC, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман в разглашении конфиденциальной информации и подал против нее иск в арбитражный суд в Нью-Йорке от имени своего избирательного штаба. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что в документе 44-летняя Маниголт-Ньюман обвиняется в нарушении договора о неразглашении, который был ей подписан в 2016 году, - тогда она занимала одну из должностей в предвыборной кампании Трампа.

Ранее сообщалось, что власти США намерены принять меры в отношении Маниголт-Ньюман, так как она якобы тайно записывала на диктофон разговоры в Белом доме.

Вместе с тем сам Трамп назвал бывшую помощницу "чокнутой" и добавил, что она "со слезами на глазах умоляла" его о должности советника. До этого Маниголт-Ньюман написала книгу об американском лидере. В частности, в ней она рассказала, что Трамп во время инаугурации якобы хотел заменить Библию на свою книгу, а также однажды съел секретную записку.