Фигуристка Крылова попала в ДТП в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года фигуристка Анжелика Крылова, в настоящее время работающая тренером, попала в ДТП в Москве. Как сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России, накануне в автомобиль фигуристки врезалась маршрутка. В результате Крылова получила ушибы головы и шеи.

Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду, тренер фигуристов Анжелика Крылова пострадала в ДТП в Москве.

"Вчера по дороге на каток, на светофоре, в автомобиль фигуристки врезалась "маршрутка". Анжелика получила ушибы головы и шеи. Но, несмотря на инцидент, в больницу решила не обращаться. В день после аварии и на следующий тренер провела тренировки, но сегодня после работы почувствовала себя неважно", - говорится в сообщении Федерации фигурного катания на коньках России.

Врачи клиники, куда Крылова обратилась во вторник, провели полное обследование, в результате которого не выявили серьезных повреждений. Несмотря на это, специалисты решили госпитализировать Крылову, чтобы в течение ближайших дней понаблюдать за ее состоянием.

"Все нормально, переломов нет, ударилась головой. Врачи настояли, чтобы я пробыла в больнице несколько дней. Но я планирую недолго тут оставаться, надо продолжать работать", - прокомментировала сама Крылова.

Спортсменка завоевала серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при.