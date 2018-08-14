Индия назначила нового посла в России

Новым послом Индии в России стал Бала Венкатеш Варма. Ранее он занимал пост посла в Испании, а также работал вторым и третьим секретарем в посольстве Индии в Москве, где также в определенный период значился советником по политическим вопросам.

В индийском министерстве иностранных дел сообщили о назначении нового посла страны в России - им стал Бала Венкатеш Варма, который ранее занимал пост посла Индии в Испании. Об этом пишет РИА "Новости".

К своим обязанностям в новом качестве Варма приступит уже в ближайшее время. Прежде он был вторым и третьим секретарем в посольстве Индии в Москве, а также занимал там пост советника по политическим вопросам. Отмечается, что Варма говорит по-русски, хорошо знает Россию и является специалистом по вопросам разоружения.

Варма сменил на посту посла Индии в России Панкаджа Сарана. Последнего ранее назначили заместителем советника премьер-министра по национальной безопасности.