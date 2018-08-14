В Генуе объявлен двухдневный траур после обрушения моста

Во вторник днем в Генуе обрушился мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. Обвалилась часть виадука длиной около 200 метров вместе с десятками автомобилей. Под руинами многотонной конструкции спасателям удалось найти выживших. Но большинство людей, которые оказались на мосту в момент обрушения, погибли. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что жертвами трагедии стали 22 человека, еще 16 пострадали. В Генуе объявлен двухдневный траур.

Мэрия итальянской Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста. Жертвами трагедии, по уточненным данным премьер-министра Италии Джузеппе Конте, стали 22 человека, еще 16 пострадали.

"Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15 и 16 днями гражданского траура", - цитирует агентство РИА Новости сообщение мэрии.

В среду и четверг будут приспущены флаги города, Италии и Европейского союза на здании коммуны, органов госуправления и учебных учреждений города. В знак траура будут отменены все развлекательные мероприятия.

Предварительно, причиной трагедии в Генуе могла стать сильная загруженность трассы. В регионе идут сильные дожди. Не исключено, что потоки воды подмыли основание виадука. Кроме того, сразу после обрушения некоторые свидетели заявили, что видели, как в мост ударила молния. Но, скорее всего, трагедия произошла из-за ошибок в проектировании, отмечает "ТВ Центр", так как об этом давно говорили многие архитекторы, а также из-за плохого обслуживания конструкции.

"Я как министр и гражданин Италии могу сказать, что у нас очень много школ, больниц, железных дорог и автомагистралей нуждаются в ремонте и постоянном обслуживании. Но нам говорят, что мы не можем тратить деньги из-за ограничений со стороны ЕС, дефицита бюджета, внешнего долга и так далее. Но из-за этого под угрозой оказывается безопасность итальянцев, их право на жизнь, право на здоровье", - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Соболезнования жителям Италии ранее выразили президент России Владимир Путин и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Свою помощь итальянским властям предложил президент Франции. Есть опасность, что обрушение моста продолжится, поэтому из соседних домов эвакуировали всех жителей.