В покушении на Мадуро подозревают двух высокопоставленных военных

В причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро подозревают двух высокопоставленных военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Сааб. По делу задержаны уже 10 человек.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб заявил, что в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро подозреваются двое высокопоставленных военнослужащих. Об этом пишет ТАСС.

Сааб добавил, что в понедельник, 13 августа, оба подозреваемых присутствовали в суде

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к покушению на Мадуро задержали уже 10 человек, один из них - депутат Национального учредительного собрания Венесуэлы Хуан Рекесенс. Депутат Хулио Борхес, которого также связывают с этим делом, находится в Колумбии.

Попытка покушения на Мадуро произошла 4 августа. Главу государства намеревались атаковать в Каракасе при помощи начиненных взрывчаткой беспилотников, но цели дроны не достигли. Ответственность за атаку на себя взяла подпольная группировка "Фланелевые солдаты".

Вместе с тем сам Мадуро обвинил в подготовке покушения лидера венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса. До этого президент Венесуэлы заявил, что у него есть доказательства причастности к произошедшему лидера Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. В колумбийском МИД эти обвинения отвергли, назвав абсурдными.