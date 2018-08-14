Суд арестовал координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова на 30 суток

Суд в Москве назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Сергею Удальцову за незаконную акцию перед митингом 28 июля. Координатор "Левого фронта" признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей "Повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия".

Суд в Москве назначил 30 суток административного ареста координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову по делу о повторном нарушении при организации митинга, передает ТАСС.

Оппозиционер собирается обжаловать решение Мещанского суда. Со слов его супруги, Удальцов считает "свое преследование произволом". Кроме того, он объявил голодовку.

Удальцов обязательно будет обжаловать решение Мещанского суда в апелляционном порядке pic.twitter.com/kRFOWGHR47 — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) August 14, 2018

Жена Удальцова ранее сообщила, что ее супруг был задержан сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома, в котором он проживает, и доставлен в ОВД "Красносельское".

По словам Анастасии Удальцовой, в отношении ее мужа был составлен протокол об административном правонарушении, "связанный с участием Сергея в митинге 28 июля". Митинг был запланирован в одном месте, а он якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия, подчеркнула она.

Удальцов считает свое преследование произволом, в связи с этим объявил голодовку протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) August 14, 2018

Как рассказал ранее "Интерфаксу" сам Удальцов, административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он "организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства России".

28 июля в митинге против изменений в пенсионном законодательстве на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие 6,5 тысячи человек. Мероприятие было согласовано с властями города Москвы.