ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Болтон встретится с представителями России и Украины в Женеве

22:23
  • вторник
  • 14 августа 2018

На следующей неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Женеве встретится с представителями Израиля и Украины, а также со своим российским коллегой. Будут обсуждаться темы, ранее затронутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки.

В Белом доме Соединенных Штатов сообщили о запланированной на следующую неделю в Женеве встрече помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с представителями России и Украины. Об этом пишет ТАСС.

"Болтон встретится в Женеве с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в развитие саммита в Хельсинки, чтобы обсудить ряд важных тем, касающихся национальной безопасности", - рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она не уточнила, кто именно будет представлять российскую сторону на встрече с Болтоном, однако ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что Москва рассчитывает организовать встречу Болтона и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

25 июля помощник американского президента по нацбезопасности заявил, что Вашингтон рассчитывает на новый саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в 2019 году.

Читайте также:
Главное сегодня
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100