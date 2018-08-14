Болтон встретится с представителями России и Украины в Женеве

На следующей неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Женеве встретится с представителями Израиля и Украины, а также со своим российским коллегой. Будут обсуждаться темы, ранее затронутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки.

В Белом доме Соединенных Штатов сообщили о запланированной на следующую неделю в Женеве встрече помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с представителями России и Украины. Об этом пишет ТАСС.

"Болтон встретится в Женеве с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в развитие саммита в Хельсинки, чтобы обсудить ряд важных тем, касающихся национальной безопасности", - рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она не уточнила, кто именно будет представлять российскую сторону на встрече с Болтоном, однако ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что Москва рассчитывает организовать встречу Болтона и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

25 июля помощник американского президента по нацбезопасности заявил, что Вашингтон рассчитывает на новый саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в 2019 году.