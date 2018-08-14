В августе российские военные сбили в Сирии 16 беспилотников

Российские военные с начала августа сбили 16 беспилотников, которые были выпущены с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации. Последняя к настоящему моменту атака произошла вечером 13 августа. Тогда были уничтожены пять дронов.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков рассказал об августовских атаках запущенными террористами беспилотниками авиабазы "Хмеймим". Его слова приводит РИА "Новости".

"Всего с начала августа уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - заявил Цыганков.

Он также напомнил, что последняя к настоящему моменту атака произошла вечером 13 августа. Тогда российские военные на удалении от авиабазы сбили пять беспилотников. Пострадавших или материального ущерба нет.

Подытоживая, Цыганков отметил, что Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и приступить к мирному урегулирования.